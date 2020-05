ESCLUSIVA PERSEMPRENAPOLI:Albarella:”L’Uomo e’ animale sociale….”

persemprenapoli e riuscita in uno scoob….come avrebbe detto il Biscardi….Grazie alla Regia di Video chiamata di Luciano Tarallo,ex preparatore dei portieri azzurro,e’ stato intervistato Eugenio Albarella,preparatore sportivo,ex Napoli,sulla psicologia calcistica e sulle problemetiche covid-19 nel calcio.“Partiamo che l’uomo e’ un animale sociale,quindi deve avere contatti fisici ,perche’ determinante per il suo essere .Pensa ,che se una semplice stretta di mano,oppe un abbraccio, mi permette di capire con chi ho a che fare,donandomi dispopnibilita’ e fiducia con chi avviene….c ‘e’ da pensare.che mancando cio’,in uno sport di squadra,per sviluppare tale fiducia,occorra la vista!Poiche’. mancandone il contatto fisico,si potrebbe “sopperire”con la fiducia visiva!”Per quanto riguarda il calcio giocato,penso sia arrivato il momemnto di premndersi delle responsabilita’,basta tergiversare oppure scaricare sugli altri,il calcio e’ la terza industria d’Italia,se il comitato scentifico,si confronta con quello sportivo,che tra parentesi va sottolineato,non ha nulla a che vedere con quello scentifico e viceversa,sembra che alla fine si voglia evitare di decidere!…..pertanto credo che sia arrivato il momento di mettere le carte in tavola!Qualsiasi aziend,come il calcio,si assunta le proprie responsabilita’ di apertura….ebbene.l’azienda calcio ha il diritto di fare la stessa scelta!Tentando di salvare la terza azienda d’Italia….senza dimenticare che poi,se si doivesse rinviar5e il tutto,lo stato deve garantirmi che a Settembre,tu comitato scentifico,mi dewvi garantire l’integrita di rischio!Senza dimenticare che l’organizzazione calcio,com ‘e’oggi,non e’ piu’ sostenibile