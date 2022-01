Eriksson “smonta” Sarri: “Solo parlare, ma tanti dubbi”

Chi non ricorda Sven-Goran Eriksson, l’ allenatore giramondo, che in Italia ha allenato squadre come Roma, Fiorentina, Lazio e Sampdoria. E dove passa lascia scie di grande calcio ed importanti vittorie con i club, sia nostrani che esteri,, oltre a dare geometrie di” lusso” alle proprie compagini. Una persona sempre molto equilibrata e molto riservata. Ecco pero’, che un intervista rilascita al Messaggero, le sue parole al “vetriolo”, nei confronti di un suo ex collega, si sta parlando di Maurizio Sarri attuale tecnico della Lazio, lasciano un attimo basiti per il “crudo” pensiero in merito, vi riportiamo uno stralcio dell’ intervista rilasciata al quotidiano romano: “Magari deve ancora carburare, ma ho grossi dubbi sul 4-3-3. Ti puoi permettere di andare avanti con un modulo, se hai i calciatori adatti e a disposizione. Alla fine si parla sempre di tattica, ma contano i giocatori e bisogna farli giocare nella loro posizione più congeniale. Magari puoi adattarli in un ruolo per una partita, ma non sempre. Nel calcio bisogna seguire la logica e non ha senso schierare un elemento in una posizione in cui non riesce a esprimersi al 100%. Peggio ancora rinunciare a un talento”.

