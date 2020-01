Eriksson “Inzaghi grande allenatore, tutto possibile”

Eriksson ex allenatoremdella Lazio,elogia il suo successore Simone Inzaghi.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it – “Inzaghi sta dimostrando di essere un grande allenatore”: così Sven Goran Eriksson, ex tecnico svedese della Lazio intervenuto ai microfoni di Radio anch’io sport.

“Simone è una gran bella sorpresa -ha aggiunto Eiksson- non mi aspettavo diventasse un grande allenatore. Avevo tanti bravi giocatori che pensavo potessero diventare tecnici, come Simeone e Mancini, ma Inzaghi no, devo fargli i complimenti”. Il tecnico svedese che alla guida della Lazio ha totalizzato il primato di 106 vittorie ha poi detto “mi fa piacere che Inzaghi, che ha già fatto 100 successi con la Lazio, possa battere presto il mio record”. Infine la lotta scudetto: “la Lazio sta andando alla grande, come dimostrano i risultati. Tutto è possibile.

Quest’anno per la Juve sarà più difficile, ha vinto facile per tanti anni, ma ora c’è competizione, non c’è solo l’Inter ma anche la Lazio. Domenica poi c’è il derby, lo vedrò di sicuro”.

