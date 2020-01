Eriksen all’Inter, arriva la svolta: sbarco a Milano tra lunedì e martedì

Vicina la fumata bianca per una cifra che si avvicina ai 20 milioni di euro chiesti dal Tottenham. I nerazzurri hanno aumentato la base d’offerta e gli Spurs sono ormai sul punto di cedere.E quanto si legge in questo articolo pubblicato da Il Corriere dello Sport.it Si avvicina ormai alla conclusione la trattativa che porta il danese Christian Eriksen all’Inter. La giornata che sta per concludersi, infatti, ha messo i nerazzurri in condizione di arrivare presto alla fumata bianca per una cifra che si avvicina ai 20 milioni di euro chiesti dal Tottenham. Il club nerazzurro ha aumentato la base dell’offerta a 18 milioni e comunque i bonus faranno la differenza per arrivare alla richiesta del club inglese. L’Inter ha addirittura programmato lunedì come giorno dell’arrivo a Milano del danese, in modo da pianificare le visite mediche entro martedì, senza escludere un eventuale sbarco anticipato. Insomma, gli Spurs stanno ormai per cedere e Eriksen sembra pronto a sposare il progetto dell’Inter e di Antonio Conte.