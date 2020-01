Entusiasmo Napoli, i giocatori festeggiano sui social: “Tutti uniti è la vittoria della città”

Insigne, Zielinski, Milik e i loro messaggi,e qu”Tutti uniti”. È questa la chiave della vittoria del Napoli contro la Juventus. L’immagine di compattezza è stata diffusa domenica sera su tutti i social, quasi come se volesse cancellare la brutta pagina dell’ammutinamento dello scorso 5 novembre.

Il Napoli ne ha scritta una nuova battendo la Juve di Maurizio Sarri e i protagonisti azzurri hanno voluto rimarcare la differenza. “Così si riparte”, ha scritto il vicepresidente Edo De Laurentiis che ha pubblicato uno scatto all’interno dello spogliatoio.

L’immagine è stata ripresa d molti campioni del Napoli. “È la vittoria del Napoli e di Napoli”, ha commentato Arek Milik.

“È stata una grande serata”, questo il pensiero di Lorenzo Insigne, simbolo della rinascita azzurra. “Grande partita”, ha aggiunto Zielinski che ha dato il via al successo azzurro realizzando la rete del vantaggio. Ha celebrato il successo anche Kalidou Koulibaly, il grande assente assieme a Mertens. Entrambi proveranno a recuperare lunedì contro la Sampdoria. Il Napoli ha bisogno di tutti i suoi campioni per tentare la rimonta in classifica.

