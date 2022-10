Enrico Fedele: “Con Kvinka si gioca in 12!”

Enrico Fedele, ex dirigente e procuratore anche di Fabio e Paolo Cannavaro, è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione “Fuorigioco“:, ed ha tessuto le lodi del calciatore Georgiano, Kvinka Kvaratskhelia Ecco di seguito le dichiarazioni dell’ ex dirigente Enrico Fedele:

“Il Milan senza Leao non vola, l’Inter senza Lukaku non gira e si pensava lo stesso del Napoli senza Osimhen… e invece non è vero! Soltanto un giocatore è indispensabile: Kvaratskhelia! Con Kvara giochi in 12!”.

Fedele poi aggiunge…

“Io l’ho paragonato a Meroni, ma fa più gol. Lui sterza e risterza ed ha entrambi i piedi quindi il difensore quando lo porta sul piede meno forte non lo prende comunque. A differenza di Lozano, che va veloce nei primi metri, lui ha anche il lungo, il turbo. Ha un problema di postura, sembra Belotti quando corre, è un po’ gobbo. Poi ha questa faccia appesa di chi si muore di fame e la fame di arrivare lo porta ad essere anche egoista”.

Ancora una volta, Enrico Fedele, ex dirigente e procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro dice la sua su Kvinka Kvaratskhelia. Voi siete d’accordo?Personalmente…a meta’!

