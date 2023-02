Empoli – Napoli. Forse così è troppo…

Il Napoli 5.0 mette in difficoltà chiunque. Chi va in campo ma anche chi prova a scrivere un commento post gara. Si corre il rischio di essere ripetitivi. Praticamente un copia ed incolla che si cerca sempre di aggirare. In difficoltà abbiamo detto. Qualunque avversario sembra un “dilettante”. Il povero Empoli, protagonista di un ottimo campionato, entra in campo già rassegnato. Sembra accettare il verdetto ed aspetta il primo gol per rasserenarsi. Arriva prestissimo e con una autorete. La “maledizione” sembra avverarsi. I Toscani tirano un lungo respiro ed il più è fatto. 25 minuti e la gara è finita. Si va al riposo senza che l’Empoli abbia capito che aria tira. Alla fine non avrà mai tirato in porta. Le statistiche a fine gara, appunto, dicono di un incontro a senso unico e che finisce 0-2 soltanto per una curiosa combinazione. Un gol annullato, una trasversa ed una serie di occasioni anche in 10 uomini. Lo spirito di questa serata toscana è nelle parole degli Allenatori a fine gara. Spalletti ne ha poche e naturalmente il suo silenzio è frutto di un Napoli perfetto. Zanetti è quasi teneramente rassegnato. Il divario è abissale, lo sa, lo ammette e quasi si compiace dello spettacolo visto. Già si pensa alla prossima. “Il Napoli è una squadra che ridicolizza i vincitori della scorsa Uefa League” è la frase che ci resta. Zanetti la dice quasi con riverenza.

Questo Napoli è una schiaccia sassi.

Gli avversari quasi si scostano. Un vento impetuoso soffia dietro le spalle di Osimhen e compagni. Kvaratskhelia si diverte. Non lo tengono mai.

Torniamo a casa.

Il resto lo leggerete nella cronaca dei colleghi, a noi resta segnalare il primo cartellino rosso della stagione. 21 vittorie su 24. 65 punti L’Inter è a, quasi 20 punti.

Forse così è troppo.

Scusate l’ironia, è sabato.

Mischiamo le squadre?

Il calcio è pur sempre un gioco, lasciateci godere.

