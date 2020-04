Emergenza Covid 19: Bilancio nazionale del 20/04/2020

Oggi è ripresa la conferenza della protezione civile tenuta dal dottor Borrelli sull’ emergenza Coronavirus. Per la prima volta è sceso il numero dei malati, ma essi sono da correlare al numero di decessi odierni che è aumentato Ecco le sue parole. Il Bilancio oggi sembrerebbe abbastanza buono I ricoverati sono calati ma è anche l’effetto dei nuovi deceduti. La situazione prevede questo bilancio. In terapia intensiva si trovano oggi 2573 persone, 62 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 24906 persone, 127 meno di ieri. Purtroppo sono aumentati i deceduti in giornata. Essi sono oggi morte 454 persone (ieri le vittime erano state 433), arrivando a un totale di decessi 24.114. I guariti raggiungono quota 48.877, per un aumento in 24 ore di 1.822 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2.128 persone). il numero dei malati è calato di 20 unità (ieri era aumentato di 486) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 2.256 (ieri 3.047), il minimo dall’11 marzo. Oggi sono stati fatti 41.483 tamponi, non tantissimi (ieri 50.708). Ma il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 18,4 tamponi fatti, il 5,4% Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 181.228.