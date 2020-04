Emergenza Covid 19: Bilancio nazionale del 16/04/2020

Decresce la pressione anche se lievemente della grave pandemia che sta attanagliando l’Italia. Al di la dei tamponi positivi , c’è un decremento della pressione sulla terapia intensiva dei pazienti ,un incremento degli isolati a casa senza sintomi.Inoltre c’è un aumento dei guariti e un decremento dei deceduti. Ecco le parole del dottor Borrelli, capo della protezione civile, nella consueta conferenza sull’emergenza CV19.

Il totale delle persone positive è di 106607.con un incremento di 1189 persone in più rispetto a ieri. Prosegue il calo di pazienti nelle strutture ospedaliere, oggi sono complessivamente 2936 pazienti in terapia intensiva. Rispetto a ieri ci sono meno 143 pazienti Un numero basso di casi non veniva registrato dal 21 marzo.26893 sono i ricoverati con sintomi anche qui c’è stato un decremento di 750 persone. La maggior parte delle persone positive sono in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. Il numero complessivo di pazienti in isolamento domiciliare è di 76788 pari al 72% del totale. Per quanto riguardi in termini percentuali il 72% in isolamento domiciliare senza sintomi e 3% sono ricoverati in terapia intensiva e il 25 % ricoverati con sintomi. Ci sono, purtroppo, 525 deceduti (ieri le vittime erano state 578). Il totale dei guariti è 40164 con un incremento di 2072 guariti in più rispetto a ieri.(erano state dichiarate guarite 962 persone). Di notevole rilevanza è il numero di tamponi analizzati. In totale i tamponi analizzati sono stati 61000(ieri 43.715), il più alto dall’inizio dell’emergenza Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 16,1 tamponi fatti, il 6,2, allo stesso livello del 6,1 di ieri e secondo miglior valore da inizio epidemia. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media dell’8,6%. viruIl numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 168.941.