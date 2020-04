 Emergenza Covid -19: Bilancio del 19/04/2020

Totale complessivo positivi Campania: 4.074

Totale complessivo tamponi Campania: 51.090

Nella giornata di ieri ci sono stati un incrementi di guariti pari a 60 guariti ( 17,4%) Il totale è di 703 guariti dall’inizio della pandemia. I pazienti in isolamento domiciliare hanno subito un incremento solo di 7 pazienti( 58,8%).In totale in isolamento domiciliare con sintomi lievi sono 2731. Ci sono stati 15 ricoverati con sintomi in meno ieri(14.8%)In totale i ricoverati con sintomi dall’inizio del contagio sono 590. In terapia intensiva ci sono 15 pazienti in meno( 1,5%). Questo è un dato fondamentale. In totale in terapia intensiva ci sono 61 pazienti. Purtroppo anche oggi ci sono stati 4 morti in più( 7.5) Il numero di morti dal’inizio della pandemia sono 304 complessivamente. In definitiva sono aumentati i guariti, sono diminuiti sia i ricoverati con sintomi e soprattutto sono diminuiti i pazienti in terapia intensiva. Quindi si è avuto ieri un sostanziale miglioramento.