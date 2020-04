Emergenza Coronavirus. Serie A, in caso di stop danni economici ad altri sport e serie minori

Il calcio, e soprattutto la Serie A, sono il motore dello sport in Italia. Senza i soldi derivanti dal calcio, infatti, ci saranno danni anche per le federazioni degli altri sport che dovranno prepararsi in vista delle Olimpiadi di Tokyo del prossimo anno. Lo stop definitivo della Serie A renderebbe molto pesante il conto perché manderebbe in fumo 322 milioni di tasse allo Stato, 110 dei quali destinati alle federazioni di altri sport. Verrebbero persi, inoltre, anche 45 milioni di mutualità versati dalla Serie A al calcio minore. A riportarlo è La Repubblica.