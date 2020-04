Emergenza Coronavirus. Prof. Pilati: “Serie A, meno di un mese di preparazione per ripartire”

l professor Alessandro Pilati, che assieme a Gabriele Stoppino cura la preparazione del Genoa, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito a ciò che i calciatori dovranno fare in allenamento prima della ripresa del campionato: “Il nostro lavoro dovrebbe ripartire con un’analisi accurata dello stato dei ragazzi dal punto di vista medico e atletico. Poi inizierebbe un periodo tra i 7 e i 10 giorni nel quale migliorare la condizione dal punto di vista cardiaco e muscolare sia con esercitazioni volte a ripristinare la componente aerobica, sia tramite lavori specifici con la palla. Di solito il classico periodo di fermo estivo è seguito da oltre 40 giorni di preparazione; in questo caso bisognerà portare gli atleti a essere performanti in un lasso di tempo più breve, circa quattro settimane. Sarebbe impensabile svolgere un lavoro troppo voluminoso”.