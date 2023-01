Elmas – Raspadori. Una maglia per due, quella di Kvaratskhelia

Una maglia per due. Una fascia ed una tre quarti da affidare e ricoprire.

A Salerno un Napoli in mini emergenza in avanti.

Kvara fuori, dentro Elmas, forse Raspadori.

Il Napoli dovrà fare a meno dell’attaccante esterno più temibile del campionato. Dopo la Cremonese in Coppa Italia, Kvara salta anche la fermata Salerno.

Febbricitante ed influenzato, il georgiano dà forfait e si apre un’occasione per le seconde linee. Gli uomini che lo stesso Luciano, aveva battezzato, Quelli dei 30 minuti.

Quasi certamente sarà Elmas a sostituire il ragazzo prodigio. Subito dopo nella lista di Spalletti viene Raspadori. Nuovo ed ulteriore verifica per il Napoli 5.0 e per quelle che sono considerate seconde linee o quantomeno rincalzi di lusso. Elmas è una garanzia, Giacomo Raspadori è parso in lieve difficoltà. Un pizzico spaesato. Un pesce prezioso fuor d’acqua. Andrebbe spinto e probabilmente sostenuto. Spalletti ha comunque più opzioni per l’Arechi. La maglia sull’esterno se la giocheranno i due folletti.

Macedonia ed Italia per sostituire la Georgia.

