Elezioni Usa, Trump: “Vinco io o è frode”

di Danila Liguori

Elezioni in tempi di Covid: l’Election Night statunitense si chiude senza un vincitore ufficiale. L’America è infatti ancora in attesa di conoscere il suo nuovo presidente, a causa dei tempi allungati per il voto postale. Se il candidato Joe Biden attende fiducioso, sostenendo: “Dobbiamo essere pazienti e aspettare che tutti i voti vengano contati. Siamo sulla strada giusta, ma non spetta nè a me nè a Trump decidere chi ha vinto queste elezioni. Spetta a voi, alla gente”, Trump (nella foto) non è dello stesso avviso. “Ringrazio gli americani, abbiamo vinto ovunque, siamo di fronte a risultati fenomenali», ha esultato. Ma poi ha puntato il dito contro gli stati dove continuerà lo scrutinio, gridando alla frode: “Stanno tentando di rubarci le elezioni, questa è una frode per gli americani e un imbarazzo per il Paese. Andremo alla Corte Suprema”. L’incognita riguarda proprio il risultato della votazione per posta che in alcuni Stati potrebbero ribaltare il risultato, essendo tradizionalmente più favorevoli ai democratici.