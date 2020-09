Elezioni, Comune: costituiti tutti gli 884 seggi a Napoli.

Alle ore 23,55 di ieri, sanato 19 settembre, si sono costituiti tutti e 884 seggi della città di Napoli . Conclusa la surroga dei Presidenti di seggio per la consultazione referendaria e per le elezioni regionali. Le operazioni di surroga, hanno visto nel complesso la sostituzione di n. 250 Presidenti che hanno rinunciato all’incarico. Prosegue intanto l’apertura straordinaria delle municipalità per le sostituzione delle tessere elettorali. Domani, domenica 20 settembre le Municipalità saranno aperte dalle 7 alle 23 per il rilascio delle tessere elettorali, lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15. Nel caso di esaurimento degli spazi o deterioramento sarà necessario presentare l’apposita domanda ed esibire o consegnare la vecchia tessera. Nel caso di smarrimento o di furto, la domanda dovrà essere corredata dalla denuncia presentata ai competenti uffici di Pubblica Sicurezza.