Edward Luttwak chiama in causa la Francia sul coronavirus: “Deliberatamente progettato, a Wuhan pratiche terribilmente pericolose”, cosa sanno

Edward Luttwak tra le fila dei complottisti. L'econonista statunitense, in uno sfogo su Twitter, svela il lato oscuro del coronavirus: "La propaganda cinese – cinguetta – sta tirando fuori un trucco: nel confutare le false accuse secondo cui il virus è stato deliberatamente progettato dal famoso laboratorio di Wuhan, cercano di negare tacitamente che provenga da lì. Ma i francesi che hanno costruito il laboratorio affermano che le sue pratiche erano terribilmente pericolose". Insomma, tutto farebbe pensare che il Nobel Luc Montagnier abbia ragione. Il Covid-19 è sfuggito dal laboratorio e non è un caso che la Cina se la sia presa con l'Australia intenzionata ad aprire un'indagine a livello internazionale. Ipotesi battuta anche dagli Stati Uniti che ora si battono per ottenere un "risarcimento danni".