Edizione 2020, UniCredit Start Lab: la casertana “Alfonsino” tra le vincitrici

I vincitori dell’edizione 2020 di UniCredit Start Lab, la piattaforma di business rivolta alle startup e PMI innovative italiane “Tech” ad alto potenziale.

La start up di Caserta “Alfonsino” è risultata prima classificata per la categoria “Innovative Made in Italy” . Menzione speciale anche per la start up napoletana Evja – OPI

Alfonsino ha progettato e sviluppato una piattaforma di food delivery che, a differenza dei principali player del settore, si rivolge principalmente ai centri abitati con popolazione compresa tra i 50.000 e i 200.000 abitanti. La start up casertana si è aggiudicata anche un grant di 10.000 euro.

Evja – OPI ha sviluppato e commercializza OPI, il primo sistema di supporto decisionale intelligente per aziende agricole, supportando gli agricoltori nella lotta alle fitopatologie e nel contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici

(Nella foto Carmine Iodice, CEO & Co-Founder di “Alfonsino” e del Team di Evja – OPI)