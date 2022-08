Editoriale Chiariello: “Si e’ ricreato l’entusiasmo”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato il poker del Napoli al Monza:

“Tutta l’estate la parola più utilizzata è stata la parola calma. La stessa parola che userò stasera. Calma nel giudicare, perché gran parte dei tifosi e degli addetti ai lavori si sono permessi di parlare di ridimensionamento e smantellamento. ‘De Laurentiis sta vendendo perché si prepara vendere il Napoli’, ne hanno dette di ogni. Ora che la campagna acquisti è quasi finita, il Napoli si è tolto dal suo organico giocatori importantissimi: Koulibaly, Insigne, Mertens, Ospina, Fabian non ancora venduto ma fuori dal progetto. Ma l’entusiasmo rifiorito in città e la risposta del pubblico, nonostante i prezzi non bassissimi con il Monza, sono stati fantastici. Si è ricreato quell’entusiasmo perché sono arrivati: Ndombele, Simeone, Raspadori, dopo Kvaratskhelia, Kim e Olivera.

Bisogna dare atto al Napoli, che ha fatto un mercato importante. Non sappiamo se questa squadra è più forte dell’anno scorso, ma sono squadre diverse. Quello che sappiamo è che il Napoli ha abbattuto il monte ingaggi, ha ringiovanito la squadra e ha fatto una vera rifondazione. La cosa bella è che in due partite ha fatto 9 gol. Oggi clean sheet, il tanto vituperato Meret ha toccato pochissimi palloni, e quei pochi anche bene. Certo si aspetta il colpo finale, il portiere dall’esperienza internazionale delle tre Champions vinte, quel Keylor Navas che darebbe alla squadra quella mentalità e conoscenza che può servire ad alti livelli. Torno a dire che Meret è un signor portiere, al quale se gli si dà fiducia se ne è ripagati. Ma Navas è sicuramente un obiettivo del Napoli e nei pensieri dei tifosi.

Oggi, pur senza i nuovi, giustamente Spalletti ha riconfermato il 4-3-3 di Verona e ne è stato ripagato da una prestazione monstre. Il Napoli ha giocato una gara strepitosa, ora sicuramente gli sfascisti diranno che erano due squadrette. Saranno anche squadre piccole, ma ricordiamo se l’anno scorso il Napoli ha perso la possibilità di vincere lo scudetto è perché ha perso con Spezia ed Empoli. Il Napoli con neopromossa Monza non ha tenuto minimamente l’impatto del Maradona, replicando la partita di Verona anche meglio. Oggi abbiamo visto il Napoli uscire dalla fase difensiva ed andare in velocità in maniera strepitosa, con trame di gioco bellissime, di prima, e con giocatori che hanno esaltato la platea.

In campo c’erano i sostituti di Insigne e Koulibaly, le due scommesse più grandi. Abbiamo preso un giocatore che veniva dalla Serie C, perché è tale il campionato georgiano e perché la nazionale georgiana gioca nel Gruppo C delle nazionali di Nations League. Giuntoli è stato capace di trovare un talento puro in un campionato di Serie C, che è costato solo 10mln. Ripeto la parola calma, sono solo due partite, non esaltiamoci. Ma se Kvara più gol in due partite che di Insigne in un intero campionato, vuol dire che il Napoli ha trovato in lui e in Kim due giocatori fondamentali. E’ questa la vera certezza, che Giuntoli ha vinto in questo mercato”.

