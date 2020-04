Editoria, De Benedetti: “Repubblica? Elkann penso voglia portarla più a destra”

Dopo la nomina di Maurizio Molinari a direttore di Repubblica, il quinto dalla fondazione della testata, succedendo a Carlo Verdelli, Carlo De Benedetti, ex proprietario del giornale, ha dichiarato al Foglio: “Penso che John Elkann voglia modificare la natura di Repubblica. La portano più a destra. Credo sia in animo uno snaturamento sostanziale del filone culturale che è stato all’origine del giornale. Quella ‘certa idea dell’Italia’ che Repubblica ha interpretato con grande dignità negli ultimi quarantacinque anni. Per questo penso che ci siano buone ragioni culturali, politiche e persino un grande spazio editoriale per un nuovo quotidiano”.