Editoria, Ansa De Magistris:”Il diritto al lavoro è più importante del pareggio di bilancio”

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris esprime in una nota “ la totale vicinanza e solidarietà alle donne e agli uomini dell’ANSA“ che in questi giorni hanno definito irricevibile il piano dell’azienda per recuperare gli ipotizzati minori ricavi legati all’emergenza sanitaria Covid-19, entrando in sciopero.

“ Non è tollerabile che vengano scaricate sui redattori e ancor di più sui collaboratori e sui precari le presunte esigenze aziendali del pareggio dei conti. Il diritto al lavoro è più importante del pareggio di bilancio. L’ANSA da decenni è baluardo di grandissima affidabilità, spesso argine di disinformazione e fake news. Non è pensabile che proprio in questo momento di ripartenza e rilancio del Paese possa venir meno o possa affievolirsi una voce così seria ed autorevole“.