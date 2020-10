Economia, Unicredit: “Startup Your Life 2020”, ecco i progetti vincitori

Startup Your Life – Edizione 2020: premiati i progetti vincitori del concorso

dedicato agli studenti degli istituti superiori



La III C dell’I.I.S. Vittorio Emanuele II di Napoli è risultata vincitrice del concorso Startup Your Life – Edizione 2020, collegato all’omonimo programma di educazione finanziaria e imprenditoriale di UniCredit Social Impact Banking, a cui hanno partecipato più di 300 scuole in Italia e dedicato agli studenti del triennio degli istituti superiori. L’Istituto napoletano riceverà, come riconoscimento, tredici computer che saranno utilizzati dalla scuola a fini didattici, così da favorire un supporto alla digitalizzazione scolastica.

Il progetto che ha permesso alla III C dell’I.I.S. Vittorio Emanuele II di Napoli di classificarsi al primo posto è “Jugaad” (che in lingua “hindi” significa trovare soluzioni intelligenti utilizzando ciò che è disponibile). Si tratta di una carta prepagata che incentiva l’utilizzo dei mezzi pubblici o di veicoli a basso impatto ambientale. Ogni volta che si utilizza questo tipo di servizio, vengono accreditati punti sulla carta che possono essere convertiti in denaro o in sconti per servizi o prodotti ecosostenibili

Inoltre la classe IV C, sempre dell’I.I.S. Vittorio Emanuele II di Napoli, è tra le 8 classi assegnatarie anche di una menzione speciale (per l’innovatività dell’idea di business) con il progetto “Old but Fashion”: un servizio che consente di dare nuova vita ai vecchi abiti, producendo abbigliamento realizzato su misura, di tendenza, che promuove l’economia circolare con attenzione ai temi della sostenibilità ambientale.