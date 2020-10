Economia, da UniCredit 20 milioni a Gruppo SERI. A Teverola (CE) il primo impianto italiano di produzione batterie al litio

Il Gruppo Seri, attivo nel settore dell’industria degli accumulatori elettrici e dei materiali plastici e leader in Italia nella progettazione e produzione di batterie al piombo e agli ioni di litio, ha definito con UniCredit un’operazione di finanziamento da 20 milioni di euro, assistita dalle garanzie rilasciate digitalmente e in breve tempo da SACE nell’ambito del programma GARANZIA ITALIA.

Il finanziamento di UniCredit è finalizzato al supporto della crescita aziendale per effetto dell’avvio del nuovo impianto industriale (e delle relative commesse) di Teverola, in provincia di Caserta. Il progetto industriale, denominato “TEVEROLA 1 – PROGETTO LITIO” sarà il primo sito italiano per la produzione di batterie al litio (con tecnologia litio-ferro-fosfato) nell’ambito del programma di reindustrializzazione del sito ex Indesit/Whirlpool. Il nuovo sito, per il quale sono stati realizzati investimenti per oltre 50 milioni avrà una capacità di circa 300 MWh/annui e permetterà di creare una filiera integrata delle batterie litio-ione, dalla materia prima al riciclo, e di produrre accumulatori al litio di ultima generazione, altamente innovativi ed ecosostenibili, progettati per applicazioni destinate al mercato della trazione industriale, dello Storage e delle Specialties. Si prevede infine che verranno reimpiegati nel nuovo impianto industriale di Teverola 75 lavoratori della ex Whirlpool.

“Ringraziamo UniCredit per la fiducia accordataci, riconoscendo la validità e la strategicità dei nostri progetti – ha commentato l’amministratore delegato di Seri Industrial, Ing. Vittorio Civitillo – in un momento di grande crescita del nostro gruppo, che ha in corso importanti programmi di investimento, seppur nel complesso attuale contesto di mercato, che rafforzeranno il nostro ruolo nel favorire la transizione energetica italiana ed europea verso un modello virtuoso di sostenibilità ambientale e di economia circolare. Ci auguriamo di avere, come abbiamo avuto sempre fino ad ora, un partner come UniCredit sempre al nostro fianco”

“Con questa operazione di finanziamento – ha spiegato Annalisa Areni, Regional Manager Sud di UniCredit – sosteniamo la fase di start-up del primo impianto nazionale e tra i primi in Europa per la produzione di batterie di nuova generazione, un progetto avveniristico che darà un impulso decisivo a molte applicazioni industriali a basso impatto ambientale. Il Gruppo Seri è una azienda innovativa e un virtuoso esempio di economia circolare completamente integrata grazie al riutilizzo delle batterie esauste con riciclo sia del piombo che della plastica. Questa operazione conferma l’attenzione di UniCredit allo sviluppo delle più dinamiche realtà imprenditoriali e risponde appieno al nostro impegno sul tema della sostenibilità”