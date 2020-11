Economia, al via “Decreto Ristori”: ecco come accedere

Circolare esplicativa “Decreto Ristori”, a cura di Jacopo Roccella di Area Imprese

Al via il c.d. “Decreto Ristori” emanato in data 28 ottobre 2020 e che entra in vigore già dal giorno successivo, a testimonianza della tempestività e della rapidità con cui si vuole e si necessita agire in questo momento. Le misure di questo Decreto, con cui saranno stanziati 6,8 miliardi, mirano a dar fiato a quelle che sono le molteplici categorie che hanno subito danni dai restringenti provvedimenti disposti dal DPCM del 24 ottobre scorso.

Il primo passo, probabilmente fra i più importanti e che cattura maggiormente l’attenzione, è l’inserimento di una nuova serie di contributi a fondo perduto che tanto ricordano quelli del precedente Decreto del 19 maggio 2020. Infatti, le modalità di erogazione subiranno una forte semplificazione per chi ha già usufruito di tale ristoro in quanto la somma sarà destinata sul conto corrente, già comunicato per il precedente contributo, ed automaticamente dall’Agenzia dell’Entrate senza che questa riceva nuovamente l’istanza contenente la conformità dei requisiti previsti. Per chi, invece, non avesse usufruito del precedente contributo di maggio questo sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web, approvata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020. L’entità della somma riconosciuta non varierà per chi ha già ottenuto tale contributo e per chi non l’avesse fatto sarà calcolata in base ai dati forniti sull’istanza e in relazione al settore di riferimento del richiedente e rilevate, quindi, grazie al codice ATECO dell’interessato.

Quest’ultimi infatti, dovranno rispettare alcuni requisiti previsti per l’ottenimento del contributo e ve ne sarà uno preliminare che non muta rispetto al precedente decreto: i soggetti dovranno aver registrato un valore di fatturato ad aprile 2020 che sia inferiore ai due terzi del fatturato di aprile 2019 e che la propria attività abbia avuto inizio almeno a gennaio del 2019 stesso e, in aggiunta, che questa non sia stata cessata prima del 25 ottobre di quest’anno o aperta successivamente a questa data. Come abbiamo detto sarà poi il codice ATECO a determinare la somma del contributo grazie ad una serie di coefficienti che permetteranno di applicare una percentuale (100% – 150% – 200%) sul valore ottenuto dalla differenza dei due fatturati e com’è auspicabile i settori rientranti in questo calcolo saranno molteplici e spazieranno dalla ristorazione, all’attività turistica e dalle attività artistiche a quelle sportive. Va precisato comunque che il contributo non potrà sforare la soglia dei 150.000 euro.

Altre misure interessanti contenute in questo Decreto riguardano la proroga della Cassa Integrazione per un numero di settimane che va da 6 a 10 con l’intenzione di arrivare a gennaio 2021, e sarà riservato alle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane e a quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche. Di pari passo è stato allungato anche il termine per il blocco dei licenziamenti portato fino alla fine dell’anno corrente.

Oltre a questo, risalta anche il credito d’imposta concesso dal Governo per i contratti di locazione ad uso non abitativo con cui viene concesso fino al 60% e per i contratti d’affitto d’azienda fino al 30% che viene esteso per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Requisito unico sarà la riduzione del fatturato del 50% rispetto al mese del 2019 per cui verrà richiesto il credito ma, in parallelo, non vi saranno limitazioni su ricavi e compensi ferme a 5 milioni nei precedenti Decreti.

Infine, ma non meno importante, sarà la cancellazione del pagamento della seconda rata IMU (prevista per il mese di dicembre) per tutte le categorie rientranti nei codici ATECO inseriti all’interno di tale Decreto. Il prerequisito per potervi accedere è la piena coincidenza fra gestore dell’attività e proprietario dell’immobile tranne nel caso di “Stabilimenti balneari, fluviali e lacuali” in cui sarà necessaria esclusivamente la destinazione d’uso dell’immobile.

Di regola, l’agevolazione non dipende dalla categoria catastale dell’immobile ma dalla sua concreta destinazione d’uso. Fanno eccezione alberghi e pensioni, che sono esenti solo se accatastati come D2; imprese che svolgono attività fieristica solo se accatastate come D; teatri, sale da concerto e cinema devono risultare accatastate come D3.