Ecco quando inizia il ritiro del Napoli 2020

Non manca molto all’inizio della nuova stagione azzurra. La radio ufficiale Kiss Kiss Napoli, ha ufficiosamente anticipato le date del ritiro di Castel di Sangro: “La squadra si ritroverà a Castel Volturno domenica 23 agosto. Il 24 l’arrivo a Castel di Sangro e nel pomeriggio si svolgerà il primo allenamento. Il ritiro durerà fino al 4 settembre, ripartenza per Napoli prevista per il 5 mattina. Durante la preparazione in Abruzzo ci saranno tre amichevoli: con Castel di Sangro, L’Aquila e Teramo. Nel caso di un prolungamento del ritiro il Napoli sfiderebbe anche il Pescara“.