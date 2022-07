Ecco i nomi dei convocati ufficiali a Dimaro

E’ tutto pronto per il primo ritiro estivo del Napoli a Dimaro in Val di Sole. Oggi pomeriggio alle 16.00 i giocatori patiranno per il Trentino, e nella mattinata di domani inizieranno la prima sessione di allenamento.

Di seguito i nomi dei 29 convocati

Portieri: Contini, Idiasak, Marfella, Meret.

Difensori: Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Olivera, Rrahmani, Zanoli, Zedadka.

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Fabiàn, Folorunsho, Gaetano, Lobotka, Zielinski.

Attaccanti: Ambrosino, Kvaratskhelia, Lozano, Ounas, Osimhen, Petagna, Politano, Zerbin.

Purtroppo nella lista manca uno dei nomi più importanti, quello di Dreis Mertens. Che sia la conferma del suo addio?

Ad ogni modo quest’anno è particolarmente strano non vedere il suo nome e quello di Lorenzo Insigne nella lista dei convocati per il ritiro in vista del prossimo campionato.

