Ecco i migliori auguri della serie A

“Buon anno a tutti, il futuro è luminoso”, scrive la Serie A sui social in un messaggio d’auguri per il 2020. Nella grafica figurano i maggiori talenti del campionato: per il Napoli scelto Fabian ma c’è anche Amrabat del Verona che probabilmente a giugno vestirà la maglia azzurra, e Boga del Sassuolo che Giuntoli sta monitorando.

SERIE A