Ecco dove può giocarsi Barcellona-Napoli

Come noto, la final eight della Champions League 2019/2020 si terrà a Lisbona. A causa della pandemia di COVID-19, che ha portato a uno stop forzato di circa tre mesi nei calendari, la UEFA Ha scelto la capitale lusitana come sede delle partite.

La scelta sembrava azzeccata, visti i pochissimi contagi in Portogallo e, soprattutto, a Lisbona in quel momento. La situazione era tuttavia peggiorata e a Lisbona si è registrato oltre l’80% dei nuovi casi di coronavirus. In Italia alcuni enti importanti hanno parlato di lockdown a Lisbona. Fake news totali. Chi scrive vive nella capitale lusitana e sa che non è così.

Intanto, vista l’escalation di contagi a Barcellona, con un aumento esponenziale dei casi di coronavirus, Barcellona-Napoli potrebbe giocarsi in Portogallo. La decisione sarà presa a stretto giro. Il Dipartimento della salute della Catalogna dovrà dare indicazioni all’UEFA.

Quest’ultima è entrata in contatto con il governo portoghese, che ha messo a disposizione le sedi di Porto o Guimarães, nel nord del Portogallo, consigliando fortemente lo spostamento di Barcellona-Napoli nel Paese lusitano.