Ecco come e quando può riprendere il calcio in Italia.

Ieri sera il presidente Conte ha ufficializzato le date della Fase 2.Quella che dovrebbe essere considerata la fase di ripresa di un paese ridotto sul lastrico dal Covid 19. Lo ha fato in una conferenza governativa dove ha elencato il calendario d’apertura di numerose attività Per quanto riguarda l’attività sportiva il Presidente del Consiglio Cont prima e poi il ministro Spadafora a Che tempo che fa hanno indicato in due date la ripresa probabile dell’attività sportiva. La prima data indicata è quella del 4 maggio per gli allenamenti individuali. Per quanto riguarda gli sport di squadra hanno indicato una data probabile ma non certa il 18 maggio. Non è certa però la ripresa dell’attività sportiva per i club.Infatti sia Conte che il saccente Spadafora hanno detto che prima di dare una data certa è importante che i protocolli della salvaguardia della salute degli atleti siano rigidi. Hanno affermato cjhe il protocollo redatto dalla commissione medica scientifica istituita dalla FIGC( dove è presente anche il vicepresidente dell’Organizzazione mondiale della Sanità dottor Ricciardi) è inadeguato alle norme per la salute dei giocatori Ecco nella foto 1 in sintesi il protocollo della FIGC.

Ora si spera che questo protocollo sia valutato in maniera scrupolosa ma celermente in modo da riavviare un sistema che fa parte della società italiana e a cui nessuno vuole rinunciare. In pratica i giocatori inizieranno ad allenarsi in maniera individuale all’aperto e non a casa già dal 4 maggio. Poi si ritroveranno tutti insieme ad allenarsi nei vari centri sportivi e poi il 21 giugno dopo un mese circa di allenamenti intensi si potrà riprendere il campionato con 12 turni da giocare a fine settimana ed un turno infrasettimanale Per la fine di luglio si potrà finire un campionato strano dall’inizio fino alla fine.