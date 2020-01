E’ una vittoria di rigore quella del Toro di Mazzarri in coppa

Allo stadio Olimpico per l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia si affrontano il Toro di Mazzarri ed i grifoni del Genoa di Nicola. La partita è equilibrata fin dai primi minuti. Il Genoa schiera un folto centrocampo che ha il suo faro in Schoen. Il Toro appare disordinato nelle sue azioni. Al 14’ il Genoa passa in vantaggio. Pallone recuperato da Favilli, giovane attacante simile a Bobo Vieri per stazza e colpo di testa, a Mainet , il pallone arriva a Cassata che entrato in area di rigore torinista passa a Favilli che segna. Il Toro appare infuriato e accelera per pareggiare. Il pareggio arriva su bella azione di Mainet che passa a Berenguer il quale offre l’assist a Silvestre che pareggia. Il Genoa con Favili sciupa una grossa occasione davanti alla porta di Sirigu. Al 35 Agudero , dopo una serpentina sfiora il goal con un bel tiro che Sirigu respinge. Il primo tempo fatto di calci e non di calcio finisce 1-1.Nel secondo tempo ancora Genoa. Schoen ruba palla a centrocampo e passa a Favilli il cui tiro è respinto da Sirigu. Il Toro risponde con un ‘ incornata di Belotti ma Radu si supera deviando in angolo. Il secondo tempo finisce 1-1 e si va ai supplementari. Le due squadre giocano con la paura di sbagliare ed il risultato è inevitabilmente di 1-1 alla fine deI tempi supplementari. Si va ad i rigori. Ecco la sequenza.

Belotti ( T) goal 2-1

Destro ( G) goal 2-2

Milico( T ) goal 3-2

Favilli( G) goal 3-3

Rincon ( T) goal 4-3

Cassata( G) goal 4-4

Aima ( T) goal 5-4

Radonovic( G) parato 5-4

Berenguer ( T) goal 6-4

Il Torino passa ai quarti di finale e affronterà la vincente di Milan e Spal