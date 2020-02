E’ tutta un’altra storia

Di Vincenzo Famiglietti

Ma è passata una vita dai giorni della rivolta squadra contro società, dell’incapacità di Ancelotti, quello strano essere a due teste padre e figlio, di riportare ordine nel plotone di ammutinati, di quando si vedevano quelle maglie azzurre senza sex appeal e con testa vuota e gambe pesanti, mentre il Fu Carlo masticava dozzine di cicche in panchina, e la classifica si faceva di settimana in settimana più brutta e divampava un incontrollabile senso di angoscia. Non ci è passato un mondo di mezzo. E’ il mondo Napoli, la galassia azzurra che si è trasformato, ritrovando da una decina di giorni ad oggi, dignità e qualità.

Tre vittorie di fila, due sfavillanti su Lazio e Juve, quella di Genova più sofferta ma meritata, di carattere, in vetrina il ritrovato spirito di una squadra che non si arrende, né si fa addomesticare da qualehe episodio a sfavore.

La lista dei meritevoli? Dopo qualche prevedibile difficoltà d’approccio iniziale, Gattuso si presenta, e si rivela, come l’uomo della svolta: grandi meriti nel ricompattare lo spogliatotio, l’ha detto anche il diesse Giuntoli, “la squadra lo segue”… Ebbene, siamo sulla strada giusta. La squadra non seguiva, invece, più Ancelotti. Carletto aveva perso la stima dei giocatori, Gattuso la ritrova in modo esemplare.

Gattuso si dimostra abile anche nel leggere la partita, nei cambi tattici in corso d’opera e di modulo, passa dal centrocampo a tre a quello a quattro, poi si mette quasi con una difesa a tre. Gli riesce quello che, forse, neppure al rimpianto Sarri capitava spesso di fare.

Lode al mercato, dopo una pioggia di strali, De Laurentiis ha messo mano al portafoglio e si vede: gli innesti di Demme e di Lobotka danno qualità e peso, sono pedine giuste nel posto giusto. Aspettando Politano.

Importante, infine, il ritrovato feeling con alcuni senatori che parevano al passo d’addio o comunque ai margini del progetto: Mertens in pochi minuti ha creato scompiglio nella difesa sampdoriana e segnato un gol da antologia.

E’ un nuovo Napoli, che scriverà una nuova storia. Certo, la zona Champions è lontana. Ma i punti in palio sono tanti e chissamai le coppe non riservino sorprese.