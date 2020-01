E’ partita la volata a tre

Juventus,Inter,Lazio….chi arrivera’ fino alla fine?E quanto emerge in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Sarà una volata lunghissima, un testa a testa che avevamo dimenticato da almeno otto anni (bianconeri): la Juve contro l’Inter, Sarri contro Conte, Ronaldo contro Lukaku, Agnelli contro il colosso cinese e Paratici contro Marotta perché questo è uno scudetto che può anche essere deciso dal mercato. CR7 travolge il Cagliari con la sua prima tripletta in campionato, Romelu e Lautaro annientano il Napoli aprendo tre regali rimasti sotto l’albero: il primo di Di Lorenzo, il secondo di Meret, il terzo di Manolas. Troppa grazia per l’Inter, che non pensava sarebbe stato così facile conquistare il San Paolo, dove affronta il nulla assoluto: è l’anno nero di un Napoli che vive ancora nel ricordo di Sarri, mai innamorato del calcio di Ancelotti e oggi confuso dalla rivoluzione di Gattuso, che trasforma Di Lorenzo, un terzino abituato a fare l’ala, in centrale.Una lunga corsa a tappe, domenica sera il primo Gran Premio della montagna. Dopo Roma-Juve ci potrebbe essere una squadra da sola in vetta, campione d’inverno: l’Inter, il giorno prima, giocherà la sua sfida contro l’Atalanta, ma senza Skriniar e Barella squalificati. Una volata a due, per adesso, ma solo per adesso perché alle spalle di Sarri e Conte c’è la Lazio che ha vinto 9 partite consecutive, ha conquistato la Supercoppa battendo per la seconda volta la Juve e deve ancora recuperare la partita in casa contro il Verona. Oggi ha sei punti di distacco, potenzialmente potrebbero essere solo tre: Inzaghi, rispetto ai suoi colleghi, ha il vantaggio (se così si può definire) di non avere più impegni in Europa, che consumano e prosciugano. Sarri è costretto a puntare sulla Champions, Conte è obbligato a correre su tutti i fronti perché l’Inter ha perso troppo tempo: la Lazio, con i suoi tredici quattordici giocatori, alla lunga può diventare lo sprinter che parte da dietro e se la gioca osservando le mosse degli avversari che lo precedono.Juve e Inter alla pari dopo una domenica di festa: allo Stadium, finalmente, si è visto anche il calcio di Sarri, oltre settecentocinquanta passaggi in una sola partita, e un Ronaldo maestoso. I bianconeri non perdono in casa da 30 partite (25 vittorie e 5 pareggi), cioè da quando li aveva battuti il 22 aprile 2018 proprio il loro attuale allenatore con il Napoli. I nerazzurri ci hanno messo un attimo a capire che Conte è un grande motivatore, un maestro del calcio più semplice: difesa organizzata, centrocampo a martello, attacco potente e veloce. Alla lunga, lo scudetto può diventare anche una sfida tra l’estetica e la consistenza.