E l’arbitro Giua… fece come Giuda!

Di Vincenzo Famiglietti

Antonio Giuda, arbitro sardo di Calangianus, laureato in ingegneria a Pisa, gestionale per l’esattezza. Diventerà un ottimo manager nelle risorse umane, magari, ma la sua gestione di Napoli-Lecce ha destato molte perplessità nell’ambiente azzurro. Musi lunghi fra i tifosi per il marchiano errore del direttore di gara sull’1 a 2 in favore dei pimpanti salentini: palla a Milik, il polacco cerca di districarsi fra una selva di gambe, Donati lo colpisce nettamente sulla caviglia, il polacco va giù, forse accentua un po’ la caduta. Giua vede tutto così bene da assumersi la totale decisione di ammonire il centravanti azzurro per simulazione, senza neppure degnarsi di interpellare il Var.

Giua si dimostra arcisicuro della scelta. Difatti, sbaglia clamorosamente. La moviola, e quindi il Var non chiamato in causa, mette a nudo il grave flop arbitrale, Milik non simula nulla ma subisce un evidente fallo da penalty. Donati lo centra che è una bellezza. Il Var c’è e sta aiutando molto le ex giacchette nere, ma se non lo si consulta…