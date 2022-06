E-Football supera tutti. Accordo con il NAPOLI

EA Sports, il videogioco della FIFA sembra stia perdendo punti contro la concorrenza E-Football.

Dalle ultime notizie infatti è stato dichiarato che EA Sports non godrà più dei diritti della SSC Napoli, nonostante il club di DeLa rispetterà il contratto con la società dei videogiochi fino al 2023.

Questo è il motivo per il quale, dal 2024, tutti i fruitori di EA Sports non vedranno più il nome ufficiale del club azzurro. Infatti la squadra si chiamerà con un nome rappresentativo e non più con quello ufficiale, cosi come le divise dei giocatori saranno frutto della fantasia dei programmatori.

Il perché di questo cambiamento è da attribuire alla concorrenza di E-Footbaall. Stiamo parlando della nuova ed ultimissima versione di PES, videogioco sportivo nato nel 1994.

Il nuovo progetto della E-Football ha entusiasmato moltissimi presidenti delle società a partire da Aurelio de Laurentiis del Napoli, fino ad arrivare alla Roma di Dan Friedkin, passando per club come Atalanta e Juventus.

Il nuovo progetto di E-Football

Dopo l’esordio di E-Football, non propriamente entusiasmante, sembrerebbe che la società nipponica abbia trovato la formula giusta per soddisfare le esigenze dei “video-giocatori”.

Infatti la prima modifica che verrà apportata sarà il cosiddetto ” Lobby Match “. Cosa significa? Significa avere la possibilità di creare “stanze private online” nelle quali sfidarsi in modalità multiplayer, utilizzando la formazione che si preferisce.

La seconda modifica che verrà apportata sarà la possibilità di modificare le squadre e i giocatori presenti nel database.

La terza modifica sarà il supporto al cross play tra PC – PlayStation – Xbox indipendentemente dalla piattaforma dalla quale si gioca.

L’ultimo cambiamento sarà in merito a due contenuti a pagamento all’interno del videogioco.

Il primo riguarda il numero di squadre utilizzabili nei club e nelle competizioni.

La seconda è lo sviluppo dell’opzione di gioco di Master League.

Anche se c’è da dire che la modifica più ‘divertente’ è quella in merito ai volti dei giocatori, i quali saranno realistici.

Il Napoli, entusiasta di questa nuova collaborazione, ha voluto informare tutti i tifosi – giocatori della nuova avventura con E-Football attraverso un post Twitter.

