E’ atterrata a Roma Silvia Romano

E’ atterrata a Ciampino a Roma alle 14.10 la volontaria Silvia Romano che per 535 giorni era stata prigioniera in Kenya. Ad attenderla oltre al Presidente del Consiglio Conte e alla polizia c’era la sua famiglia che lei ha abbracciato calorosamente. La Romano era stata prigioniera ad Asha Bab. La volontaria da poco arrivata sarà portata al commissariato dove dovrà spiegare come è stata trattata e come è avvenuto la liberazione. A dopo per gli aggiornamenti.