E’ ancora giochi Preziosi in serie A

L’ultima serata del campionato più strano dal dopoguerra è caratterizzata da due sfide salvezze Al Luigi Ferraris di Genoa si affrontano il Genoa ed il Verona. Al via del mare si affrontano il Lecce ed il Parma. La squadra ligure deve vincere solo per non retrocedere. La sfida inizia con un bel tiro di De Marco del Verona che al 1ì sfiora il goal. A Lecce ila squadra salentina non si rende conto dell’importanza della sfida ed il Parma con Caprari tenta la via del goal. Il Lecce sfiora il goal con Barak. Al 11’ c’è l’autogoal di Lucioni. Tiro di Herman il pallone sbatte prima sul palo e poi carambola sul piede di Lucioni. Lecce-Parma 0-1. Intanto a Genoa arriva il bellissimo goal di Sanabria che tuffandosi di testa raccoglie un cross dalla destra di Larengher A Bologna la squadra felsinea segna con Svanberg con un tiro forte all’interno dell’area torinese. Al 23’ il Lecce retrocede praticamente in serie B. Caprari raddoppia e contemporaneamente Sanabria su assist perfetto di Pandev segna il 2-0. Al 39’’ il Lecce con Barak segna il 1-2 con un colpo di testa. Il Genoa risponde con un goal di testa di Romero (43’). Il Lecce segna il 2-2 con un difensore Mercatello. Alla fine del primo tempo un contrasto tra Romero e Pessina causa una forte distorsione al ginocchio per la mezz’ala veronese. Si teme per i legamenti. Il destino del Lecce è segnato quando il Parma segna al 52′ con Corneluis che in spaccata ribadisce in rete un cross dalla sinistra. A Sassuolo l’Udinese passa in vantaggio con Okaka. Al 61′ Romero ingenuo subisce una doppia ammonizione per fallo su Pazzini e viene espulso. Espulso per proteste anche Juric. Ormai il campionato anche per il Lecce è finito. Al via del Mare il Lecce perde per 4.1. Segna anche Inglese ed il Genoa è salvo anche quest’anno. Lapadula di testa in tuffo, si vede che è c’è voglia di mare per i giocatori, segna il 3-4 al 67’. A Bologna il Toro segna con un bel goal di Zazza al 69′ A Genoa per reciproche scorrettezze vengono espulsi Amrabat e Cassata., Al 94 Pazzini tenta l’ultima incornata con la maglia scaligera ma il pallone va fuori. il Bologna pareggia per 1-1 c Alla fine il Genoa vince e il Lecce perde. La serie A vede i salentini retrocedere ed i grifoni salvarsi. È ancora giochi Preziosi in serie A. Finisce un campionato strano per tanti motivi. Uno su tutti la grave pandemia che ha colpito l’umanità intera e che ha fermato un campionato nel pieno del suo sviluppo. Strano e falsato per i tanti errori arbitrali e per le tante regole assurde che hanno confuso i tifosi gli addetti ai lavori e gli arbitri stessi. Speriamo che nelle prossime edizioni si faccia chiarezza su alcuni aspetti del regolamento e che gli arbitri la finiscono di favorire in maniera spudorata i non colorati. Soprattutto speriamo che la grave pandemia da Coronavirus cessi e che l’umanità intera riprenda la sua attività in piena sicurezza ed in piena salute.