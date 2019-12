Dygualdo o non Dygualdo? Sarri, questo è il dilemma

Cosa decidera’ Sarri?,Il tecnico della Juve tentato dall’attacco a tre con Higuain, Dybala e Ronaldo. Per l’ex Palermo la Supercoppa porta bene, il Pipita alla Lazio segna quasi sempre,se ne scrive in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Dygualdo o non Dygualdo? Il dilemma di Sarri si scioglierà oggi, anche se il tecnico bianconero sembra orientato a calare tutti gli assi dell’attacco. Higuain, Dybala e Cristiano Ronaldo, tridente. E per i primi due, la Supercoppa con la Lazio è un cerchio che si chiude, soprattutto per l’ex Palermo. La sua prima partita con la Juventus fu stata una Supercoppa italiana giocata all’estero contro la Lazio. Era il 2015 e Paulo, entrato nel secondo tempo, segnò il 2-0 a Pechino: partita finita. Mentre Higuain, neanche un anno fa, era in Arabia con il Milan per giocare un’altra Supercoppa. Disputò 20 minuti e salutò virtualmente Milano: rapporto finito.