Dybala: una partita a scacchi per te!

Una partita a scacchi quella tra Roma – Napoli e Inter per l’argentino Dybala.

Il ventottenne, finita la sua storia alla Juventus, ha voglia di cercare un’altra avventura. A quanto pare quella che in assoluto predilige è l’Inter di Simone Inzaghi, che però non sembra fare nessun passo in avanti verso il ragazzo.

Infatti nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sembrerebbe che Dybala abbia inviato un segnale ai neroazzurri affinché facciano capire presto le loro volontà, di modo che il ragazzo possa decidere dove andare.

Infatti la Roma e il Napoli stanno giocando una vera e propria partita a scacchi per capire chi la spunterà sul suo cartellino.

Da un lato c’è la Roma di un Mourinho non soddisfatto delle scelte di mercato giallorosse tanto da volere Dybala come carta vincente del suo mazziere.

Dall’altro lato c’è il Napoli di Spalletti completamente stravolto dagli addii di Insigne, Koulibaly e molto probabilmente Mertens. Gli azzurri devono sperare nel colpo Dybala per poter riacquistare la fiducia dei tifosi.

Forse è per questo motivo, che poco dopo l’arrivo di Aurelio de Laurentiis a Dimaro, il DS Giuntoli ha iniziato una video-call con l’agente di Dyabala Antun sostenendo che sarebbe propenso ad avanzare un’offerta pari a 6 milioni di euro.

Inoltre sembrerebbe che i problemi legati ai diritti d’immagine, sia ormai acqua passata in quanto Dybala è il mainsponsor dell’Adidas.

