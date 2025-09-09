Durante El Diez – no fue evasor, Angelo Maurizio Tortora in conduzione, che tra l’altro è anche l’ideatore insiema a Ciro Madonna del nuovo programma sportivo sul Calcio Napoli, che va in onda su NapoFlix al Canale 86 del dgt in Campania, si è cosi espresso sul Cagliari dopo la sconfitta di Napoli:
- “La formazione isolana si salverà tranquillamente: battere questo Cagliari non sarà facile per nessuno, i rossoblù sono duri a morire. Il Napoli ha rischiato di non vincerla, quella rete a pochi secondi dalla fine è stata anche merito di chi è subentrato come Buongiorno e Noa Lang che hanno dato nuova linfa, con l’ex Psv che non aveva soddisfatto del tutto Conte nel pre campionato ma ha dato vivacità e il tecnico salentino deve credere in lui, mentre sarà prezioso il ritorno di Buongiorno: i sardi l’avevano studiata bene, complimenti a loro.
- Ora sono curioso di vedere chi avrà la titolarità fissa tra Højlund e Lucca anche se penso che a spuntarla sarà il danese, comunque ci saranno quattro competizioni. Il Napoli deve puntare tutto sullo Scudetto, in Champions siamo un outsider, le favorite sono altre, la Coppa delle grandi orecchie deve essere solo uno sfizio, poi indubbiamente abbiamo il centrocampo più forte in Italia e tra i primi in Europa”.
