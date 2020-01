Duecento milioni di volte Cristiano: il nuovo record del re di Instagram

Il portoghese e il primo uomo ad infrangere il muro dei 200 milioni di follower. E con lui sui social decolla anche la Juve.Se ne parla in questo articolo pubblicvato su Gazzetta.it Cristiano Ronaldo è l’essere umano più “influente” della Terra, questo è noto. Nessuno di lui raccoglie follower a milioni su Instagram, vero tribunale della popolarità di questo secolo. Il portoghese della Juve ha adesso raggiunto un altro traguardo simbolico: ha superato il muro dei 200 milioni di seguaci. La quota fa venire le vertigini e nella multinazionale CR7 ha un discreto valore: nell’ultimo anno Ronaldo avrebbe guadagnato la cifra record di 47,8 milioni di dollari dai soli social network.Nell’ottobre del 2018 Cristiano superava di slancio Selena Gomez, stellina america che aveva preso lo scettro di Instagram nel 2016. Ai tempi Ronaldo aveva appena raggiunto i 144 milioni di seguaci: in quattordici mesi il portoghese, cannibale sui social come in area di rigore, ne ha aggiunti addirittura 56, oltre un quarto del totale. Senza scordare l’effetto trascinamento: quando firmava a Torino, la Juventus aveva 10,4 milioni di follower su Instagram e adesso siamo già a 36,4.