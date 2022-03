Dries Mertens: Contratto o non contratto, questo è il dilemma.

La notizia delle ultime ore vede come protagonista l’attaccante belga, Dires Mrtens, il quale è ancora in “forse” in merito alla questione rinnovo contratto, in scadenza il 30 giugno del 2022.

Sembrerebbe infatti che ADL abbia già avanzato una proposta al giocatore, offrendo un rinnovo a cifre nettamente inferiori rispetto a quelle attuali.

Lo speciale 7Gold: Mertens e il rinnovo

Questa notizia è stata diffusa durante speciale dedicato a Mertens dalla redazione di 7Gold grazie alla quale è stato possibile scoprire che:

“Dries Mertens percepisce un ingaggio pari a circa quattro milioni di euro a stagione, il Napoli gliene ha offerti circa 2.8, ma il calciatore avrebbe declinato la proposta”.

Le ipotesi: Il Milan si intromette

Stando ai fatti, sembrerebbe che in questo quadro di ” incomprensioni” tra l’attaccante e la società, si voglia “intromettere” il club rossonero.

Da come riportato da 7Gold: “Nonostante in tanti diano ormai per fatto il passaggio di Andrea Belotti al Milan, la dirigenza del Diavolo non molla l’ex Psv. I rossoneri anche in passato fecero dei tentativi per Dries Mertens e sono intenzionati a riprovarci”

Tutto Mercato Web

Anche la redazione di Tutto Mercato Web ha cercato di fare chiarezza in merito a questa questione, spiegando che attualmente il Napoli non sembrerebbe disposto nel voler avanzare ulteriori proposte al calciatore belga per il suo rinnovo.

Chi lo sostituirà?

Non bisogna dimenticare che Dries Mertens è stato “sostituito” in termini di ruolo titolare da Victor Osimhen, il quale ha le stesse caratteristiche di Ciro Mertens, con la fortuna di essere più veloce e scattante in quanto più giovane.

Inoltre, in termini di sostituzione, non va dimenticato Andrea Petagna, che certamente ha delle caratteristiche differenti rispetto a Mertens e Osimhen, ma senza alcun dubbio la sua fisicità e il lavoro con Spalletti, gli hanno permesso di migliorare, diventando un giocatore quasi fondamentale, in special modo durante le partite più fisiche.

Cosa succederà? Mertens più volte ha ribadito la sua volontà nel voler rimanere nel club azzurro, così come di vivere nella città di Napoli nella quale ha deciso di far nascere suo figlio Ciro.

Mertens cambierà idea accettando un contratto a ribasso pur di rimanere nel Napoli oppure i tifosi azzurri dovranno abituarsi all’idea di dire addio ad un altro dei giocatori più rappresentativi del Napoli?

Per scoprire come andrà bisognerà attendere almeno fino alla primavera, momento in cui le trattative saranno quasi certe.

