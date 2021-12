Dries Mertens carica la squadra: “Le vittorie arriveranno”

Dopo il big match con l’Atalanta affrontato senza i noti giocatori chiave, il capitano Dries Mertens esprime le sue emozioni post partita ai microfoni di Dazn: “Oggi sono molto triste perché dopo il 2 a 1 pensavamo di fare qualcosa di buono. Eravamo senza calciatori importanti contro una squadra che sta andando bene, passare dal 2-1 alla sconfitta fa un po’ male…”.

Affrontato poi il tema rinnovo, con il belga che sottolinea il suo amore per la città ed elogia i compagni meno utilizzati dal mister nel corso del campionato: “Il Rinnovo? Non sto pensando, vediamo a fine anno. Non ci sto pensando, io spero di rimanere ancora tanti anni, vedremo a fine anno. Sono contento che stiamo facendo bene, oggi abbiamo fatto una grandissima partita: penso a Malcuit che non giocava da 6 mesi e ha fatto una grande partita. Spero che gli altri rientrino presto…”.

Nonostante le assenze gli azzurri hanno affrontato una squadra di alto livello, lottando fino all’ultimo secondo, atteggiamento che viene sottolineato dal capitano: “Stasera giocavamo contro l’Atalanta che pressa molto, a volte ne siamo usciti bene, peccato per la sconfitta. Dobbiamo essere contenti dei primi 65 minuti, ripeto: c’erano tanti giocatori che non giocavano da tempo, abbiamo cambiato un po’ il modulo, ho visto Lobotka che è stato bravissimo. Abbiamo provato di tutto, ripeto: faccio i complimenti a Malcuit e i ragazzi, non era facile…”.

Dries Mertens conclude caricando compagni e tifosi con un messaggio ricco di fiducia nei confronti della squadra: “Dobbiamo alzare la testa, le vittorie arriveranno, dopo la partita sei triste, poi domani è un altro giorno. C’è giovedì una partita importante, poi alla prossima di campionato dobbiamo vincere perché vogliamo tornare in testa alla classifica”.

