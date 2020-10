Draft NBA, LaMelo Ball: playmaker miglior prospetto 2020

di Andrea Ponticelli

Il terzo fratello della famiglia Ball, LaMelo (immagine Sky Sport) è già famoso per le sue abilità cestistiche e per la sua vita sociale, grazie anche alla serie su Facebook “Ball in the family”. Il fratello maggiore Lonzo ha già raggiunto l’ obbiettivo Nba, draftato dai Lakers e poi scambiato ai Pelicans, mentre il secondo LiAngelo, diciamo che è ben distante dalla lega. LaMelo comincia a essere notato già dall’high school, soprattutto per le sue doti dalla lunga distanza, nella squadra di famiglia, i Chino Hills.

Prosegue il suo cammino, per il volere del padre soprattutto, in Lituania, dove però non riesce ad ambientarsi ma mostra comunque di avere un grande margine di miglioramento e crescita. E’ però quando si trasferisce in Australia, agli Illawara Hawks, che si mette davvero in mostra.

Senza dubbio il playmaker più forte del draft, classe 2001, dotato di un grande ball handling e un’abiltà nel passare la palla più unica che rara, mista a un pizzico di spettacolo che lo distingue da tutti gli altri.

Un altro punto di forza essenziale è sicuramente la sua altezza, un playmaker alto 201 centimetri, che così può avere numerosi matchup sia in difesa che attacco sicuramente favorevoli.

Il suo jumper non è uno dei migliori, ma dall’arco è sicuramente pericoloso, inoltre essendo ambidestro, è capace di notevoli cambi di mano e cosi riesce a crearsi tiri con grandi margini di spazio col difensore.

Il tiro che predilige è senza dubbio il floater grazie a una buona sensibilità nel tocco. Grazie alle dimensioni è bravo sia ad andare a rimbalzo ( 7.6 di media) e a reggere molto bene nella metà campo difensiva nell’uno contro uno.

Un suo punto debole è sicuramente un jumper non molto affidabile ma soprattutto un decision making rivedibile, poiché non è sempre lucido nei momenti importanti del match, in cui prende tiri a volte tropo affrettati. Deve migliorare anche in difesa: quando ne è soggetto a una più impegnativa con numerosi cambi e scivolamenti, va spesso in difficoltà.

Il futuro di LaMelo Ball è sicuramente in Nba, in attesa di scoprire la sua pick, con tutte le carte in regola per essere uno dei play più forti della lega.