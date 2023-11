Dopo Mazzarri può tornare un altro ex azzurro

Walter Mazzarri ha accettato di firmare il contratto che lo lega al Napoli fino al 30 giugno 2024. Ma che prospettiva futura prevede un contratto a tempo determinato? Cerchiamo di analizzarne contenuti e fattori, oltre che giovamenti o ripercussioni sul futuro prossimo del club.

Partiamo facendo i conti in tasca al tecnico livornese, il lavoro si accetta soprattutto per questo, il contratto prevede un ingaggio di circa un milione di euro fino a fine stagione, cioè 7 mesi esatti, con uno staff che prevedrebbe il ritorno di Nicolò Frustalupi, suo vice dal 2009 al 2013, la promozione di Gianluca Grava da responsabile del settore giovanile a collaboratore tecnico del mister, ed infine il preparatore atletico Pondrelli fedelissimo di Mazzarri.

Questo per quanto concerne durata e guadagni di contratto e le richieste dei più fedeli personaggi con cui collaborare ed affrontare, speriamo raggiungendo gli obiettivi, questa stagione che certamente rappresenta più di un passo indietro rispetto ad una squadra Campione d’Italia.

Dopo Mazzarri, può tornare un altro ex

Ma un’altra notizia rimbalza da Radio Mercato, e questa se poi si tramutasse in realtà avrebbe davvero dell’incredibile, il ritorno che potrebbe concretizzarsi nel breve di Pierpaolo Marino, colui che costruì il Napoli dei senza palloni portandolo alla Serie A e l’Europa.

Il manager non ha certo bisogno di essere presentato, la sua storia parla da sola. Il ritorno risulta un gradito ritorno soprattutto per la piazza, una garanzia di serietà ed organizzazione, che sembra andata perduta completamente negli ultimi mesi.

Ma se Mazzarri oggi inizierà il suo lavoro sul campo, per l’ ex ds del Napoli siamo ancora in un fase embrionale, forse più propriamente suggestiva ma certamente se fosse sarebbe gradita a tutti.

Dunque si riparte con il Ritorno…al futuro, con la macchina del tempo che deve far ritorno a sei mesi fa e rimettere le cose al proprio posto, e non vanificare quel viaggio del tempo vincente cosi lontano dagli occhi, ma nel cuore sempre presente.

