Dopo la sconfitta con il Milan cosa resta del Napoli della grande bellezza”?

-di Pasquale Omero

Alla fine della partita restano solo i commenti. Quando dall’urna uscì il sospirato Milan, tutti si proiettarono direttamente alla finale. Il mio pensiero fu ancora lo stesso: se il Napoli, fa il Napoli, non ce n’è per nessuno. Nel frattempo Osimhen si infortuna, Simeone (che non è Osimhen ) si infortuna. Andiamo a giocare a Milano e perdiamo 1 a 0. Nel frattempo recuperiamo Osimhen ma perdiamo, in un sol colpo, Kim e Anguissa. Noi siamo riusciti a fare un campionato che non ha termini di paragone. Siamo passati indenni sui campi difficilissimi perché eravamo il Napoli che faceva il Napoli. Adesso dobbiamo essere noi tifosi a sostenere questi ragazzi “della grande bellezza” soprattutto a partire da domenica, bravi a fare quel partitone (senza se e senza ma) ma sicuramente con Kim e Anguissa. D’altro canto se fra gli azzurri e le Milanesi ci sono un abisso di punti non li abbiamo persi né guadagnati in una partita di quarti. Restano e sono un abisso.

