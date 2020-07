Napoli, 35enne negativa al test rapido ma positiva al tampone. Così una 35enne di origini venezuelane, in Italia da 8 anni, ha scoperto di aver contratto il virus, dopo aver eseguito i test all’ospedale Vecchio Pellegrini.

Lunedì pomeriggio la donna si era presentata all’ospedale con un lieve stato influenzale. Per questo motivo i medici hanno direttamente optato per il test rapido senza passare per il Pronto Soccorso evitando così di chiudere il reparto per la sanificazione

fonte Il Roma