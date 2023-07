Diritti Tv: il Mercato esige garanzie. Italia tanto dietro

Non tutto ciò che luccica è oro.

Non tutto ciò che appare lucente è realmente prezioso.

Il legame paese, città, prodotto è molto probabilmente un concetto ancora estraneo agli italiani.

Occorrono leggi che consentano la fruibilità del prodotto calcio e garantiscano sicurezza.

Investireste voi in un mercato che, la domenica, rischia di saltare per scontri, proteste ed atti meschini e vandalici?

Investireste in un paese che non tutela il vostro lavoro ?

Non serve stupirsi.

Il paese Italia non dà garanzie.

I valori del pallone risentono di umori ballerini. Vivono di un momento. Una stagione può innalzare o far calare interesse di audience e di fatturato.

Il Napoli 2023, il Napoli 5.0 campione d’Italia, ha certamente alzato l’asticella del suo appeal finanziario. Valore di immagine e valore della rosa. Serve poi vendere e spesso le richieste sono esageratamente fuori contesto. Vedi caso Osimhen.

Il mercato ha le sue leggi ed intende sempre ribadirle. Le analisi del pazzo mondo Calcio – Marketing,

hanno sviluppato capacità che i più ignorano. Non sempre anzi quasi mai, quel che si vede è la Verità.

Partiamo da un dato di concetto ed uno matematico. La Serie A, ha rifiutato l’offerta dei broadcast per i diritti tv 2024 – 2029 e se ne riparlerà alla prossima assemblea. 14 Luglio.

Troppo basso quanto offerto, ha considerato la Lega.

Da un punto di vista matematico, la Serie A è infinitamente lontana dai valori medi inglesi.

Pur avendo portato l’Inter in finale Champions, il Milan in semifinale, la Juve ad un passo da quella Uefa, la Roma sconfitta proprio all’ultimo step, la Serie A, raggiunge a mala pena un quarto dell’ interesse British.

L’Italia calcio è implosa.

Non qualifica la sua Nazionale al mondiale per la seconda volta consecutiva e la giovanile esce mestamente da un Europeo che “doveva” vincere.

Il mercato guarda attentamente a queste realtà.

Investe seguendo flussi finanziari e prospettive.

I valori vanno contestualizzati.

Serve essere onesti.

L’Inter raggiunge la finale di Istanbul per un incrocio ultra mega favorevole del calendario Champions. Il Napoli avrebbe potuto far lo stesso alla “prima” apparizione.

Mentre gli uomini di Inzaghi sfidavano il Benfica, gli uomini di Guardiola avevano di fronte il meglio mondiale.

Serve grande onestà nella valutazione dei valori effettivi.

Il risultato va letto in diverse lingue.

A veder Manchester City-Inter poteva sembrare quasi uno scontro tra “simili”.

Niente di più lontano ed il mercato lo sa benissimo.

Il Business investe dove i prodotti non solo sono vendibili ma soprattutto dove esiste una reale prospettiva a medio lungo termine. Questo vale anche per i diritti tv.

L’Arabia si sta muovendo.

Occhi aperti.

Si stanno spostando gli interessi, gli sguardi e quindi gli investimenti.

Far profitto ora e domani.

Messaggio chiaro.

Stadi di proprietà, spettacolo dentro e fuori dal campo, fruibilità familiare allo show, portano il mercato a desiderare il regno di Carlo.

Marcature, tecnica, fuorigioco e sovrapposizioni sono aspetti da corollario. A volte un 5-4 al 96′ minuto lo vendi meglio di uno 0-0 pieno di tecnicismi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati