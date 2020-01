Diretta Spal-Verona ore 15: probabili formazioni

ecco le probabili formazioni di Spal- Verona,in programma oggi alle ore 15,pubblicate in questo articolo de il Xorriere dello Sport.it Dopo la vittoria in casa del Torino nell’ultimo turno di Serie A, la Spal di Semplici vuole continuare a far punti per abbandonare la zona retrocessione. Sfida salvezza interessante quella che vede arrivare a Ferrara il Verona di Juric che ha giocato un’ottima prima parte di stagione come dimostrano i 19 punti in classifica, con una partita da recuperare contro la Lazio all’Olimpico. Nonostante questo, il momento di forma dei gialloblù non sembra essere positivo visto che hanno vinto una sola volta nelle ultime 5 e sono reduci da un pareggio, contro il Torino per 3-3 dopo esser stati sotto 3-0, e due sconfitte. Al Mazza i padroni di casa non possono sbagliare e vincere uno scontro diretto così importante potrebbe far cominciare con il piede giusto il nuovo anno. Inoltre, il Verona sembra soffrire in fase difensiva visto che, a differenza di inizio campionato, subisce tante reti e la Spal potrebbe sfruttare questa difficoltà a proprio favore.

SPAL (3-5-2): E.Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Valoti, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Petagna, Di Francesco. ALL.: Semplici.

A DISP.: Thiam, Letica, Salamon, Felipe, Cannistrà, Valdifiori, Murgia, Tunjov, Mastrilli, Moncini, Floccari, Paloschi, Jankovic.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski. ALL.: Juric.

A DISP.: A.Berardi, Radunovic, Vitale, Bocchetti, Adjapong, Dawidowicz, Wesley, Danzi, Henderson, Pazzini, Tutino

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.