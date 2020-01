Diretta Roma-Torino ore 20.45: probabili formazioni

ecco le probabili formazioni di Roma-Torini,in programma alle ore 20:45,,pubblicate in questo articolo de il Corriere dello Sport.it Il nuovo anno della Roma inizia con la sfida casalinga contro il Torino, valida per il 18esimo turno del campionato di Serie A. I giallorossi hanno chiuso il 2019 con due vittorie consecutive (contro la Spal e a Firenze) e occupano il quarto posto in classifica con 35 punti mentre il Torino è reduce dalla sconfitta in casa contro la Spal ed è a metà graduatoria a quota 21. La Roma, in 8 incontri casalinghi di questo campionato, ha collezionato 5 vittorie, due pareggi e un ko.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Lo.Pellegrini, Perotti; Dzeko. Allenatore: Fonseca

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti. Allenatore: Mazzarri

ARBITRO: Di Bello di Brindisi