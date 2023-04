DIRETTA LIVE Napoli-Salernitana: seguila con Noi!

Per le vie della città si respira un’atmosfera sempre più gioiosa: il Napoli è vicinissimo alla conquista dello scudetto. Gli azzurri giocheranno conoscendo già il risultato di Inter–Lazio, è qualora i biancocelesti non dovessero vincere il lunch match, agli uomini di Spalletti “basterebbe” fare bottino pieno contro la Salernitana per avere il conforto della matematica e festeggiare in campo il titolo di Campioni d’Italia.

Congiuntura tutt’altro che scontata, considerando che Paulo Sousa, dopo la sconfitta subita all’esordio sulla panchina dei granata, con la Lazio, non ha più perso. Il suo invidiabile ruolino di marcia racconta di 6 pareggi e 2 vittorie, che hanno allontanato, pur se non ancora definitivamente, la zona retrocessione.

Le formazioni ufficiali

Luciano Spalletti e Paulo Sousa hanno scelto questi undici per giocarsela fino in fondo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. All. Paulo Sousa

Adesso bisogna solo aspettare che l’arbitro Matteo Marcenaro, della sezione di Genova, assistito da Meli e Alassio, dia il fischio d’inizio.

Ore 15:00 fischio d’inizio

Dopo 66 secondi vibra il Maradona con una ripartenza di Lozano e cross in area per Osimhen che tira in porta ma la palla non entra per pochi centimetri.

5′ Piotr Zielinski indirizza la palla in area in direzione del capitano Di Lorenzo che però non riesce ad arrivarci.

7′ Lobotka riesce a prendere una palla profonda ma la Salernitana lo scherma bloccando l’azione tuttavia Osimhen riesce a prenderla di testa indirizzandola verso la porta ma il tiro è troppo centrale e debole permettendo ad Ochoa di stoppare il pallone.

10′ Zielinsk decide di crossare il pallone al centro su punizione ma la difesa della Salernitana blocca tutto.

12′ Kvaratskhelia tira il calcio d’angolo ma la difesa della Salernitana allontana il pericolo.

15′ calcio di punizione per la Salernitana

17′ La Salernitana non lascia spazi alla manovra offensiva del Napoli

20′ possibilità per la Salernitana con Coulibaly che entra in area azzurra ma il tiro viene bloccato dalla difesa di Spalletti

22’Khvicha Kvaratskhelia prova ad innescare il tiro grazie ad un bel passaggio filtrante in area ma la difesa della Salernitana riesce a bloccare l’azione.

23′ OCCASIONE per il Napoli con Osimhen prova a mettere in porta un cross morbido col suo colpo di testa mirando sulla sinistra ma Ochoa mostra i suoi riflessi e tiene il pallone fuori dalla porta.

26′ Recupero della Salernitana con Mazzocchi che tenta di gonfiare la rete del Napoli ma la difesa azzurra, grazie ad Olivera riesce a fermare in tempo l’azione.

Lo stadio intona “segna per noi, gonfia la rete” per il Napoli di Luciano Spalletti

30′ Zielinski si prepara alla battuta del calcio d’angolo.

32′ Lozano una scheggia impazzita riesce a tenere palla nonostante il pressing avversario.

35′ Il direttore di gara Marcenaro interrompe il gioco per un fallo di Zielinski

37′ Zielinski si incarica della battuta e manda in area il pallone ma la Salernitana riesce a bloccare la palla.

42′ Tiro fortissimo di Zambo Anguissa verso la sinistra ma Ochoa riesce anche questa volta a sventare il pericolo parando il tiro.

45′ sarà concesso 1 minuto di recupero

46′ finisce 0-0 il primo tempo di Napoli – Salernitana.

Ore 16:00 inizio secondo tempo

47′ Il mister Paulo Sosa inizia con un cambio: Erik Botheim al posto di Antonio Candreva.

53′ Tiro a distanza di Kvaratskhelia che esce davvero di pochissimo sopra la traversa.

55′ Primo cartellino giallo della gara ed è per il Napoli a Zielinski su Kastanos

56′ Non si sblocca la situazione sempre 0-0 per Napoli Salernitana

58′ Rrhamani e Di Lorenzo fanno un ottimo gioco di squadra liberando il gioco e dando un calcio di punizione per il Napoli

60’Doppio cambio per il Napoli: entrano Raspadori ed Elmas al posto di Zielinski e Lozano

62′ Goooooooooooooooooooooooooooooooooool del Napoli grazie al tocco di Olivera

67’Quasi raddoppio per Elmas che parte dalla destra, si accentra e va alla conclusione ma la palla esce fuori

68′ Tre cambi per la Salernitana: entrano Piatek, Bohinen e Sambia al posto di Vilhena, Bradaric e Mazzocchi

71′ Cartellino giallo per Olivera che ferma una ripartenza della Salernitana

74′ Giallo anche per la Salernitana per Daniliuc

75′ Ci prova Piatek che tira il pallone verso la porta ma questo esce largo sulla dx.

Giallo anche per Pirola

La Salernitana ha alzato il baricentro. Kastanos si coordina dal limite e tira verso l’angolo basso sinistro ma trova il muro di Meret che riesce a coprire bene lo spazio.

79′ Osimhen si fa spazio per il tiro e tenta la fortuna dalla distanza mirando all’angolino basso di destra ma trova Ochoa che para il suo tiro.

81′ Kvaratskhelia a millimetri dal 2-0

Il Napoli aumenta il pressing con Lobotka che non riesce a gonfiare la rete avversaria ostacolato dalla difesa della Salernitana.

82′ Cambio azzurro: dentro Juan Jesus fuori l’autore del 1-0 Olivera

84′ Boulaye Dia freddissimo nell’area del Napoli tira in porta riuscendo a gonfiare l’angolo sx impedendo a Meret di parare il tiro.

86′ cambio per la Salernitana: in Lovato out Daniliuc

87′ Kvaratskhelia si fionda sul pallone in area e calcia forte all’angolino basso di destra ma Ochoa per l’ennesima volta para il tiro.

88′ calcio d’angolo per il Napoli battuto da Juan Jesus

89′ Doppia sostituzione Napoli: rientro in campo per Simeone che sostituisce Lobotka – Ndombele sostituisce Anguissa

Saranno 5 i minuti di recupero

