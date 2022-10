DIRETTA LIVE Napoli-Glasgow Rangers: Spalletti vuol “blindare” il primo posto!

Buonasera amiche e amici di persemprenapoli.it e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Rangers, match valido per la quinta giornata del gruppo A della UEFA Champions League 2022-2023. Gli uomini di Spalletti vanno a caccia della quinta vittoria su cinque in Europa per blindare il primato nel girone.

È un Napoli che continua a volare quello di Luciano Spalletti in questo avvio di stagione, nove vittorie e due pareggi con il primo posto in campionato e quattro su quattro in Champions dove la formazione partenopea è già aritmeticamente sicura della qualificazione agli ottavi di finale. Dopo la vittoria di domenica sera a Roma firmata Victor Osimhen il Napoli va dunque a caccia di una vittoria per blindare il primo posto nel girone di Champions davanti al proprio pubblico.

E’ stata una Champions League tutt’altro che esaltante quella dei Rangers di Giovanni van Bronckhorst fino a questo punto. La compagine scozzese, finalista dell’ultima edizione di Europa League, è infatti caduta quattro volte su quattro con Napoli e Ajax all’andata e due volte con il Liverpool, capace di rifilare un pesante 1-7 alla squadra di Glasgow nell’ultima settimana europea.

Le probabili formazioni

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-RANGERS

Plausibile un netto turnover da parte di Spalletti alla luce della qualificazione già ottenuta: pronti Ostigard, Elmas, Simeone e Raspadori, con Mario Rui che si riprenderà una maglia a sinistra. Fiducia a Ndombele a centrocampo. Anguissa sarà convocato dopo l’infortunio.

Tra gli scozzesi Colak più di Morelos come punto di riferimento avanzato, con Tillman vicino e Arfield e Kent pronti a dargli supporto agendo sugli esterni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori. All. Spalletti.

RANGERS (4-4-1-1): McGregor; Tavernier, Davies, King, Barisic; Arfield, Lundstram, Davis, Kent; Tillman; Colak. All. Van Bronckhorst.

La classifica del Girone A, dopo 4 giornate, recita: Napoli 12 punti, Liverpool 9, Ajax 3, Rangers 0. All’andata, ad ‘Ibrox’, la squadra di Luciano Spalletti si è imposta vincendo 3-0 a Glasgow.

La Sestina arbitrale

A dirigere la gara dello stadio Maradona sarà il fischietto turco Halil Umut Meler.

Assistenti arbitrali

Mustafa Eyisoy TUR

Cevdet Komurcuoglu TUR

Quarto uomo

Arda Kardeşler TUR

VAR

Abdulkadir Bitigen TUR

De Laurentiis sorride in vista della sfida con i Rangers!

Non è di certo una novità che vincere una partita di Champions League, oltre che a fama e prestigio, riempia anche le casse societarie.

Lo sa bene il Napoli di Aurelio De Laurentiis, già vittorioso quattro volte quest’anno in Europa e con la possibilità di ampliare il proprio bottino già questa sera. Al Maradona arriverà infatti il Glasgow Rangers e una vittoria contro gli scozzesi sarebbe fondamentale, per il passaggio del turno e per le casse societarie.

L’annuncio arriva edizione della Gazzetta dello Sport. Il Napoli di Spalletti, forte delle vittorie contro Liverpool, Rangers ed Ajax per ben due volte, ha incassato fin qui 57 milioni dalla partecipazione in Champions League. Tale cifra, in seguito ad una vittoria questa sera, potrebbe aumentare fino al raggiungimento di quota 60 milioni di euro

Cifre da capogiro che catapultano il Napoli al primo posto italiano per guadagni nella competizione: né Inter, né Milan e né Juve hanno fatto meglio quest’anno. Oltre ai risultati sportivi, Aurelio De Laurentiis ha un altro motivo per sorridere. Con questo riscontro economico sarà certamente più semplice effettuare investimenti in futuro.

Appuntamento allora a questa sera, care amiche ed amici, persemprenapoli vi attende numerosi e regalarvi una diretta testuale da….The Champions!. Buon proseguimento di giornata a tutti e mi raccomando, Ore 20:45, DIRETTA TESTUALE di Napoli-Rangers…un saluto a tutti e Grazie per il vostro grande ed affettuoso seguito!

